В Казахстане покончил с собой начальник Департамента полиции Жамбылской области, который накануне отдал приказ не открывать огонь по участникам беспорядков.

Об этом пишет Orda.kz.

Издание отмечает, что сотрудники правоохранительных органов покинули здание департамента полиции в ночь с 5 на 6 января, когда на управление была совершена атака.

Полицейские на условиях анонимности признались, что при открытых столкновениях риск задеть мирных жителей во время перестрелки был слишком высок.

Подчиненные рассказывают, что участники беспорядков заранее взяли с собой «болгарки», с помощью которых они вскрыли металлическую дверь в оружейную комнату. Арсенал полицейских оказался в руках злоумышленников.

«В его приказе не было злого умысла, он просто не хотел лишних жертв среди мирного населения, которые скорее всего бы были, открой мы огонь, потому что департамент был в центре города. Никто не знал, что нападавшие подготовились заранее», – говорят подчиненные Сулейменова.

СМИ сообщают, что Сулейманов покончил с собой 10 января. Накануне против него возбудили уголовное дело – за его приказ не стрелять по демонстрантам. Грозил ли Сулейменову трибунал за его приказ – никто не знает. Но его сослуживцы утверждают, что он поступил как настоящий офицер и взял на себя ответственность за произошедшее.

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