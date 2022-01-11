В Киеве в ближайшие дни отменят несколько рейсов городской электрички. Изменения в работе общественного транспорта вносят 12 и 13 января.

Об этом сообщили в Киевпасстрансе.

12 января

Будут отменены следующие рейсы:

Утро: №7307,7308,7315,7316

Вечер: №7416,7423,7424,7431

13 января

Будут отменены следующие рейсы:

Утро: №7307,7308,7315,7316

Вечер: №7416,7423,7424,7431

Изменения в работе городских электричек произойдут по техническим причинам.

Проезд по общественному транспорту Киева подорожает. Цена одной поездки вырастет до 20 гривен уже с начала 2022 года.