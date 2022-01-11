В США на несколько минут приостанавливали взлеты и посадки гражданских самолетов на западном побережье страны из-за запуска Северной Кореей баллистической ракеты. Предупреждение выпустило командование воздушно-космической обороны Северной Америки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN. Источник телеканала сообщил, что распоряжение о прекращении взлетов и посадок гражданских самолетов издал региональный центр управления воздушным движением. Эту информацию подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино. По словам представителя аэропорта Сан-Диего, воздушная гавань получила указание от авиадиспетчерской службы о прекращении взлетов самолетов. Запрет был отменен через 5-7 минут. Другие аэропорты западного побережья, с которыми связался телеканал, заявили, что не знали об этом распоряжении. На запрос в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) не ответили. При этом телеканал NBC сообщил, что авиарегулятор США 10 января распорядился на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны. Напомним, 11 января КНДР произвела запуск ракеты неизвестного типа в сторону Японского моря. Отметим, на этом фоне правительство Японии созвало экстренное заседание группы реагирования.