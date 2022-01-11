В Украине хотят ввести налог на газированные напитки — «налог на сахар». По мнению депутатов, производители сладких напитков после этого перейдут на более здоровые заменители.

Об этом на своем Telegram канале пишет глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий.

По его словам, во многих развитых странах такой вид налогообложения помог побудить производителей снизить содержание сахара в напитках, а потребителей перейти на более здоровые заменители.

Он также добавил, что деньги с налога будут тратить на программы лечения и профилактики диабета и смену школьного питания.

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в комментарии «Сегодня» отметил, что цена этих товаров вскоре увеличится, но введение налога – отнюдь не основная причина, а лишь один из многих факторов:

«Самый главный фактор, который влияет на рост цены – это огромные цены на энергоносители. Понимаете, чтобы произвести любую аграрную переработку необходимы затраты на огромное количество газа и электроэнергии. В силу того, что их стоимость растет катастрофически, будут расти и цены».

Пендзин отмечает, что в другой ситуации, такой вид налогообложения мог бы быть уместен. Однако в условиях энергетического кризиса и бизнеса, который едва оправился после локдаунов, это может усугубить ситуацию.

Закон «о налоге на Google» полностью вступил в силу 1 января. Документ, напомним, вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

В 2022 году общая ставка налога на недвижимость увеличится на 25% (в сравнении с 2021 годом).