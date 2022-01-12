Сегодня, 12 января, в немецком Рупольдинге прошла первая гонка шестого этапа биатлонного Кубка мира. По итогам женского спринта ни одна украинка не попала в топ-30, а в преследование смогли пробиться только трое – Юлия Джима, Ирина Петренко и Валентина Семеренко. Детальнее — в материале РБК-Украина. Все украинские биатлонистки показали хорошую стрельбу, однако значительно уступили лидерам ход. В итоге лучшей из представительниц Украины стала Юлия Джима, которая с одним промахом финишировала с 37-м результатом. Ирина Петренко и вовсе отстрелялась "чисто", но ходом уступила почти две минуты лидеру и стала 41-й. Еще одной украинкой, которая попала в топ-60 и завоевала право выступить в преследовании, стала Валентина Семеренко. У нее один промах и 47-е место. А вот Дарья Блашко и Анастасия Меркушина оказались в числе одних из худших – 82-е и 88-е места соответственно. Победу в спринте одержала биатлонистка из Швеции Эльвира Эберг, второе место у норвежки Марти Ольсбю Ройселанд, третье – итальянка Доротея Вирер. Результат: 1. Эльвира Карин Эберг (0+0) 19:45,2 2. Марти Олсбю Ройселанд (0+0)+21,6 3. Доротея Вирер (0+0) +29,7 … 37. Юлия Джима (1+0)+1: 45,8 41. Ирина Петренко (0+0)+1: 56,5 47. Валентина Семеренко (1+0)+2: 03,9 82. Дарья Блашко (1+0) +2: 59,0 88. Анастасия Меркушина (1+1)+3: 09,4 Завтра в Рупольдинге пройдет мужской спринт. Старт в 15:30 по Киеву. Будет транслироваться гонка на телеканале UA: Общественное. В пятницу и субботу пройдут женская и мужская классические эстафеты. В воскресенье шестой этап Кубка мира завершится гонками-преследованиями.