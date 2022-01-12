В Украине зафиксировано 7 117 новых случаев COVID-19. В частности, заболело 409 детей и 160 медработников.
Об этом сообщает верифицированный Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».
Вчера были госпитализированы 1898 человек, умерли — 193,
В ЕС сократили срок действия COVID-сертификатов, Украина готовит аналогичное решение.
Пластиковые прозрачные маски, которые носят работники сферы обслуживания (кафе, рестораны, гостиницы) не являются средством индивидуальной защиты — они не уберегают от COVID-19.
Министерство здравоохранения Украины разрешило бустерную дозу вакцины против COVID-19 для всех вакцинированных граждан от 18 лет, независимо от того, какой вакциной они прививались. В отсутствие мРНК-вакцин бустерную дозу можно сделать другой вакциной согласно разрешенным в Украине схемам.