Гражданин республики Молдова, который находится в розыске Интерпола по ряду преступлений (уклонение от уплаты налогов, насилие, хулиганство), занимал в Украине должность и.о. начальника Управления государственного экологического надзора биоресурсов Госэкоинспекции в Николаевской и Одесской областях, и спокойно «выбивал» взятки.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Чиновник был задержан силовиками летом 2021 года. Частный предприниматель построил АЗС в Николаеве и занимался оформлением ее деятельности. Представитель Госэкоинспекции сообщил ему, что запретить работу заправки из-за нарушений, но можно и «решить» все вопросы за 5 тысяч долларов. Правоохранители сообщают, что должностное лицо привлекло к организации получения неправомерной выгоды в качестве посредника владельца общественной организации, которая специализировалась на защите экологии. В итоге оба был задержаны при получении взятки.

В ходе расследования оказалось, что чиновник является гражданином Республики Молдова, находится в розыске Интерпола по ряду преступлений, гражданство и должность в Украине он получил по поддельным документам. В Молдове ему грозит до 8 лет лишения свободы. Сейчас чиновника лишили гражданства Украины, решается вопрос о его экстрадиции в Молдову.

Печерский районный суд Киева принял решение о наложении ареста на имущество пятого президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Позже ГБР опровергло арест активов «Прямого» и «5 канала» по делу Порошенко.