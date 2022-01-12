В Украине с 1 января повысили размер надбавки по уходу отдельным категориям лиц с инвалидностью.

Как сообщают в Министерстве социальной политики, надбавки увеличены следующим категориям:

лицам с инвалидностью с детства, отнесенным к подгруппе А I группы — с 150 до 200% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ПМ — 1934) — с 2901 до 3868 гривен;

на ребенка с инвалидностью подгруппы А — с 150% до 200% прожиточного минимума для детей соответствующего возраста:

— до 6 лет (ПМ — 2100 гривен) — с 3150 до 4200 гривен;

— для детей от 6 до 18 лет (ПМ — 2618) — с 3927 до 5236 гривен.

Размеры государственной социальной помощи с учетом надбавки по уходу на 1 января 2022 года составляют от 1 934 до 7266 гривен.

В 2022 году различные «детские» выплаты увеличат — они «привязаны» к показателю прожиточного минимума, причем, эти показатели разные для различных возрастных групп. В частности, алиментные выплаты.

С 1 января 2022 года изменится только часть коммунальных тарифов для населения. Остальные будут заморожены до конца отопительного сезона за счет дотаций из государственного и местного бюджетов, а также средств государственных компаний.

В 2022 году предусмотрено несколько этапов повышения пенсии украинцам. С 1 января дополнительные выплаты получат инвалиды-чернобыльцы и женщины 1962 года рождения.