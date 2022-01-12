Старый (Православный) Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022-м году этот день выпадает на пятницу.
Этот праздник возник из-за смены календарей в начале XX века. До этого времени весь мир жил по григорианскому календарю, но в 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный — юлианский — календарь. Он отличается от григорианского на 13 дней. В связи с этим Новый год (1 января) по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи, но православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. При этом Новый год как светский праздник все-таки стали отмечать вместе со всем миром — без привязки к церковной дате, а религиозные (Рождество Христово, День святого Николая) отмечают по старому (григорианскому) календарю.
Поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе
Два тижні не сумували,
Новий рік ми відзначали,
І ще свято до нас спішить:
Це старий Новий рік!
***
Пусть же в Старый Новый год
Чудо вдруг произойдет,
Будет слышен звонкий смех
И всегда будет успех.
Больше радости, улыбок,
Чтобы не было ошибок.
Никогда не суетиться
И мечтам отныне сбыться!
***
Зірки так яскраво сяють,
Під ногами сніг блищить,
Старий Новий рік крокує,
Свято до нас у дім спішить!
***
Старий Новий рік стрічаємо,
Щастя, радості бажаємо.
Нехай збуваються всі мрії,
І не буде метушні.
***
Нехай цей старий Новий рік
Вам багато щастя принесе.
Нехай гроші сиплються мішками,
Добро хай завжди буде з вами!
Бажаю вам веселощів та сміху,
Бажаю вам тільки успіху,
Щоб збувались мрії всі,
Не знати вам проблем та метушні!
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Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы он принес только радость и счастье и жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.
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У Старий Новий рік прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, порозумінням, взаємоповагою та підтримкою. Нехай усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що закінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!
Открытки и картинки на Старый Новый год
https://www.youtube.com/watch?v=5VO_A4gsjHk
По материалам: Обозреватель
Старый (Православный) Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022-м году этот день выпадает на пятницу. История и традиции праздника. Что приготовить на Старый Новый год