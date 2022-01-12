Старый (Православный) Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022-м году этот день выпадает на пятницу.

Этот праздник возник из-за смены календарей в начале XX века. До этого времени весь мир жил по григорианскому календарю, но в 1918 году во многих странах мира произошел переход на более совершенный — юлианский — календарь. Он отличается от григорианского на 13 дней. В связи с этим Новый год (1 января) по новому стилю стали отмечать на 13 дней раньше. Смена календаря произошла также на территории бывшей Российской империи, но православная церковь отказалась от нововведений и продолжила отмечать праздники по старому стилю. При этом Новый год как светский праздник все-таки стали отмечать вместе со всем миром — без привязки к церковной дате, а религиозные (Рождество Христово, День святого Николая) отмечают по старому (григорианскому) календарю.

Поздравления со Старым Новым годом в стихах и прозе

Два тижні не сумували,

Новий рік ми відзначали,

І ще свято до нас спішить:

Це старий Новий рік!

***

Пусть же в Старый Новый год

Чудо вдруг произойдет,

Будет слышен звонкий смех

И всегда будет успех.

Больше радости, улыбок,

Чтобы не было ошибок.

Никогда не суетиться

И мечтам отныне сбыться!

***

Зірки так яскраво сяють,

Під ногами сніг блищить,

Старий Новий рік крокує,

Свято до нас у дім спішить!

***

Старий Новий рік стрічаємо,

Щастя, радості бажаємо.

Нехай збуваються всі мрії,

І не буде метушні.

***

Нехай цей старий Новий рік

Вам багато щастя принесе.



Нехай гроші сиплються мішками,

Добро хай завжди буде з вами!

Бажаю вам веселощів та сміху,

Бажаю вам тільки успіху,

Щоб збувались мрії всі,

Не знати вам проблем та метушні!

***

Поздравляю со Старым Новым годом и желаю, чтобы он принес только радость и счастье и жизнь наполнилась ярким светом и новыми силами, яркими эмоциями, искренней любовью и большой удачей.

***

У Старий Новий рік прийміть найтепліші побажання! Нехай дім буде наповнений затишком та благополуччям, порозумінням, взаємоповагою та підтримкою. Нехай усі негаразди, розчарування, образи та нерозуміння залишаться в році, що закінчився. Удачі, кохання, нових грандіозних планів та можливостей для здійснення всіх бажань!

Открытки и картинки на Старый Новый год



https://www.youtube.com/watch?v=5VO_A4gsjHk

По материалам: Обозреватель

Старый (Православный) Новый год отмечают в ночь с 13 на 14 января. В 2022-м году этот день выпадает на пятницу. История и традиции праздника. Что приготовить на Старый Новый год