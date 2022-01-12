По мнению Министра здравоохранения Франции Оливье Верана, официально зафиксированные случаи коронавируса не показывают весь масштаб пандемии. Он считает, что реальное число заражений в день может достигать 1 млн случаев. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV. "Когда мы фиксируем 370 тысяч заражений в определенный день, мы можем считать, что на самом деле их около миллиона", – заявил министр здравоохранения Франции. Напомним, накануне Франция с населением 67,3 млн. зарегистрировала очередной рекорд заражений. Во вторник, 11 января, Франция сообщила о 368 149 новых случаях коронавируса. Это самый высокий показатель за сутки с начала пандемии.