Группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Специалисты предполагают, что техника присоединится к силам, которые сосредоточены в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной.

Организация сообщает, что обнаружила около 30 видео, на которых запечатлен процесс погрузки техники на железнодорожные платформы, а также эшелоны, движущиеся на запад. Большинство записей сняли в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке (Бурятии и Приморском крае).

В CIT подчеркивают, что в последние несколько дней число таких видео — с переброской военной техники на запад — значительно возросло.

Сообщается, что на запад России перебрасывают военные грузовики, автозаправщики, танки, боевые машины пехоты, реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган». Специалисты отмечают, что возможно, там есть и зенитный ракетный комплекс «Тор» или зенитная самоходная установка «Шилка».

Личный состав также замечен, военнослужащие передвигаются вместе с техникой в пассажирских и товарных вагонах.

Группа республиканских конгрессменов намерена внести законопроект, объявляющий Украину страной «НАТО-плюс» и инициирующий проверку целесообразности объявления России государством-спонсором терроризма.

Российская Федерация перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной.

Администрация президента США Джо Байдена «без лишнего шума» санкционировала выделение Украине дополнительной военной помощи в размере $200 млн. Произошло это еще в конце декабря 2021 года, на фоне наращивания войск РФ вдоль украинских границ.