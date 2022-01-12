Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг акцентировал внимание на важности переговоров с Российской Федерацией. Считает, что в Европе существует риск возникновения вооруженного конфликта. Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова Столтенберга на пресс-конференции.

По словам Столтенберга, НАТО обеспокоена угрозой возникновения нового конфликта в Европе, в связи с чем делает все возможное, чтобы предотвратить это.

"Существует реальный риск возникновения нового конфликта в Европе. Именно поэтому встречи с Россией так важны. Мы должны делать то, что можем, чтобы предотвратить этот конфликт. Именно поэтому мы посылаем четкий сигнал России, мы готовы сесть за стол переговоров, назвать целый список беспокойств". по размещению ракет и так далее, чтобы предотвратить новый вооруженный конфликт", — заявил генсек Альянса.

В то же время, как отметил Столтенберг, НАТО и дальше предупреждает Россию о серьезных последствиях для нее, если она прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

"Одновременно мы подаем сигнал России о том, что если она примет силу против Украины, то будут серьезные экономические и политические санкции. Важно сказать, что Украина – это наш партнер, хоть и не член НАТО", – отметил Столтенберг. Напомним, РБК-Украина писала о том, что по мнению премьер-министра Латвии Кришьяниспа Кариньша, война между Россией и НАТО "практически немыслима". Также РБК-Украина раскрывала все важные подробности "первого раунда" переговоров между США и Россией по "гарантиям безопасности".