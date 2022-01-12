В случае вторжения России в Украину, НАТО может увеличить присутствие на восточном фланге. Альянс готов принять все меры, необходимые для защиты союзников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию генсека НАТО Йенса Столтенберга. "Мы всегда будем делать все, что необходимо для защиты союзников. Мы постоянно оцениваем необходимость корректировки присутствия наших сил", — сказал генсек по итогам заседания Совета Россия-НАТО. Столтенберг напомнил, что после оккупации Россией Крыма и дестабилизации ситуации на Донбассе НАТО провела наибольшее усиление своего присутствия на восточном фланге. По его словам, Альянс развернул в регионе силы быстрого реагирования и проводит воздушное патрулирование. "Мы не хотим, чтобы было недоразумение – НАТО находится там, чтобы защищать союзников. Это оборонные действия, мы хотим сохранить мир, а не спровоцировать конфликт. И, соответственно, если Россия снова использует силу против Украины, то мы тогда серьезно задумаемся над тем , чтобы снова увеличить наше присутствие", — подчеркнул генсек. Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, главной темой которого явилась потенциальная угроза военного вторжения РФ в Украину и американское присутствие в Европе.