Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной — в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -11-19 градусов, на севере и северо-востоке местами до -18-24 градусов.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко.

Завтра днем, по ее словам, ​​температура воздуха будет колебаться в большинстве областей в пределах -4-9 градусов. В западных областях 13 января начнется потепление, ожидается от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Ветер завтра будет северо-западного направления, порывистый, временами до штормового.

Небольшой снег 13 января возможен только в Карпатах, местами на Севере и Центре. Большая часть Украины будет под влиянием антициклона, поэтому будет преобладать сухая погода.

В Киеве завтра будет очень холодно – ночью -15-19 градусов, днем ​​в четверг температура воздуха повысится до -2-4 градусов. Сильный ветер будет существенно усиливать чувство холода. На Маланку в столице есть вероятность небольшого снега. На дорогах гололедица.

14 января в Украину придет потепление.

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в ближайшую ночь температура максимум опустится до 19-20 градусов мороза — на севере и в центре.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.