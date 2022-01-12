Украинский фильм «Магда» режиссера Дениса Соболева признали лучшей драмой на Будапештском кинофестивале. Об этом сообщается на странице Ganza Film.

Это историческая драма о немке Магде Хоманн, которая влюбилась в украинского солдата во времена Первой мировой войны и приехала с ним в Украину.

В основе ленты – повесть украинца Сергея Сай-Боднара и немца Петера Хоманна «Любовь и мучения Магды Хоманн», сюжетная линия которой разворачивается параллельно в нескольких периодах и охватывает столетие европейской истории. На примере судьбы немецкой девушки Магды, которая из-за любви испытала горе, скитания и оказалась в лагерях ГУЛАГа, показано, как мировые войны ломают человеческие жизни.

Сюжет: 1920, Германия. Молодая немка Магда Хоманн (Дарья Творонович) влюбляется в Алексея Кучинского (Олег Москаленко). Он солдат, попавший в плен во время Первой мировой войны. Родители не одобряют выбор девушки. Магда забеременела и родила двойню, что окончательно испортило отношения с семьей. Старший брат девушки погиб в этой войне, поэтому брак с врагом все восприняли как предательство. Магде ничего не остается, как вместе с Алексеем вернуться на его родину, в Украину. Первые годы советской власти, голодомор, а затем Вторая мировая война оставляют шрамы на судьбе женщины. 1967 в Гамбурге родной брат Магды Густав принимает решение найти сестру.

Фильм, созданный кинокомпаниями Master Production и Ganza Film, ранее получил премии за лучшую режиссерскую и операторскую работу на Киевском международном фестивале «Кинолетопись», завоевал главный приз индийского кинофестиваля Golden Eagle Film Festival.

Фильм снят при поддержке Государственного агентства Украины по кино. Премьера ожидается осенью 2022 года.