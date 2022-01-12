Леся Никитюк, в отличие от звездных коллег, на новогодние праздники уехала не на экзотический курорт, а в родной Хмельницкий. Для поездки к родным у нее был двойной повод-Рождество и день рождения любимой бабушки, которой в этом году исполнилось 87 лет. Но это совсем не значит, что телезвезда оставила поклонников без любопытного контента. Да, в новом посту в Instagram Леди Ле показала себя во всей красе. Она позирует на кровати в белье и колготах от Fendi. К слову, цена на этот особый вид нижнего белья составляет около 7 000 грн и более. На ведущей-черный бьюстье, крохотные труисики и прозрачные колготки.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk) "Никогда ничего себе не жалейте, кто-то уехал отдыхать на острова, я сделала проще, за такие же деньги купила себе колготки", — сообщила Леся. Поклонники решили поупражняться в настроении оставили забавные комментарии под постом ведущей. Настоящая женщина! Как порвутся не выбрасывай – лук уложишь в колготы На отдых уехал и приехал назад, а колготки долго будут служить. Может быть Леся, вы огонь Какая львица Красивая, стильная, милая, секс Леся, вы очень красивая и шикарная Пантера Колготки зимой очень пригодятся, а острова будут чуть позже Сексуальная девушка Напомним, что ранее Леся Никитюк показала, как справляется с последствиями празднования новогодних праздников.