В Карпатах на вершине горы Поп Иван сильные морозы, температура опустилась до 19 градусов.

Черногорский горный поисково-спасательный пост в Facebook опубликовали фото заснеженной вершины.

По состоянию на 10:30 12 января, на горе Поп Иван Черногорский держался мороз на отметке -19°С. Ветер северо-восточный, 12 метров за секунду.

Ближайшая ночь в Украине будет самой холодной — в ночь на четверг столбики термометров опустятся до -11-19 градусов, на севере и северо-востоке местами до -18-24 градусов.

Январь продолжает удивлять температурными рекордами. По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 5 января в Киеве впервые за 142 года среднесуточная температура воздуха составила +6,5°С, что на 0,7°С выше рекордного значения температуры в этот день 1961 года.

В городе Свалява Закарпатской области 3 января расцвели первые цветы – подснежники.