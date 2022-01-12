Медики объяснили, как не спутать коронавирус и туберкулез. Все потому, что у них схожие симптомы и стоит знать, как их отличить и когда обращаться за медицинской помощью. Об этом сообщили в Минздраве. Симптомы туберкулеза: Туберкулез не проявляется быстро: начало заболевания может растянуться на несколько недель, а иногда – месяцев; У больного могут наблюдаться снижение работоспособности и общая утомляемость; Наблюдается незначительное повышение температуры тела до 37–37,2 °C; Характерна повышенная потливость ночью и снижение массы тела; Если у человека туберкулез, то кашель может длиться более 2 недель; Одышка может появляться при физической нагрузке. Также одышка может наблюдаться при тяжелых распространенных формах туберкулеза с большим впечатлением легочной ткани. Симптомы коронавирусной болезни: Болезни присуще острое течение в течение недели и общая продолжительность около двух недель; Всё зависит от тяжести заболевания. Болезнь может сопровождаться выраженной лихорадкой. При легкой форме – до 38 °C, при тяжелой – более 38 °C; Для COVID-19 характерна повышенная потливость ночью и понижение массы тела; Головная боль, насморк, заложенность носа, боли в горле и мышцах – все это возможные симптомы коронавирусной болезни. Также может быть постоянный сухой кашель; Искажение вкуса или запаха или полная потеря их восприятия; Одышка не характерна только при легкой форме, но может появляться при средней и тяжелой форме; Для тяжелых форм коронавирусной болезни может быть характерно изменение психического состояния человека. В любом случае, всегда следует консультироваться с врачом и не устанавливать себе диагнозы самостоятельно. Ранее мы сообщали, что в ВОЗ отметили рост смертности от туберкулеза из-за пандемии коронавируса. Также мы писали, что будет с сертификатом COVID после введения бустерной дозы.