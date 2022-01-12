Встреча "нормандской четверки" на уровне лидеров стран может состояться в ближайшее время. Возобновление переговоров по урегулированию конфликта на Донбассе инициировали Франция и Германия. С прошлой встречи глав государств прошло более двух лет. Подробно о предстоящих переговорах и истории нормандского формата в материале РБК-Украина ниже. Нормандские переговоры возвращаются в "рабочий режим" 7 января президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц предложили провести новую встречу глав государств в нормандском формате в ближайшие недели. Позже в МИД Франции заявили, что нормандский формат возвращается в рабочее состояние. В январе представители Франции и Германии провели консультации в Киеве и Москве. Как сообщил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, на столе переговоров находятся такие вопросы, как обмен пленными, гуманитарные перспективы, отвод тяжелого вооружения. Украина готова к активизации переговоров, Россия выдвинула условие Президент Владимир Зеленский заявил о готовности к принятию решений в рамках нового нормандского саммита. По словам главы государства, пора предметно договариваться о прекращении конфликта. В свою очередь, российская сторона также сообщила о готовности предметно договариваться. Однако в Кремле считают, что сначала необходимо выполнить ранее достигнутые договоренности. Владимир Путин назвал условием проведения следующей нормандской встречи выполнения "конкретных шагов киевской власти по реализации минского "Комплекса мер", но какие именно эти шаги глава РФ не уточнил. Когда и почему был создан нормандский формат После аннексии Крыма и началом вооруженного конфликта на Донбассе в 2014 году президент Франции Франсуа Олланд выступил с миротворческой миссией. Олланд пригласил в Нормандию для проведения переговоров главу РФ Владимира Путина и президента Украины Петра Порошенко. Канцлер Германии Ангела Меркель также поддержала усилия по урегулированию кризиса и присутствовала на встрече. Первые переговоры "нормандской четверки" в таком составе прошли 6 июня 2014 года. С этого времени лидеры стран встречались еще 5 раз – в Милане, Минске, дважды в Париже и Берлине. Именно в Германии в 2019 году прошла последняя личная встреча лидеров. В дальнейшем нормандские переговоры проходили на уровне советников. В сентябре 2020 года представители лидеров "четверки" встретились в Берлине. Позже переговоры перешли в онлайн-формат. Решение "нормандской четверки" Одним из важнейших стал февральский саммит в Минске в 2015 году. В течение 17 часов лидеры стран обсуждали комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе-Минских соглашениях . Они предполагали прекращение огня, отвод войск и вооружений с линии разграничения, обмен пленными, допуск миссии ОБСЕ к мониторингу ситуации, децентрализация власти, принятие Украиной закона об особом статусе Донбасса. По итогам переговоров в октябре 2015 года Минские соглашения продлили на 2016-й. Также во время встречи глава МИД Германии Франк Вальтер Штайнмайер предложил механизм предоставления отдельным районам Донецкой и Луганской областей особого порядка местного самоуправления и проведения там местных выборов — "формула Штайнмайера". В 2016 году встреча "нормандской четверки" прошла в Берлине на фоне конфликтной ситуации с отводом вооружений на трех участках линии разграничения на Донбассе. Участники переговоров попытались перезапустить Минский процесс, но безуспешно. Переговоры возобновились только три года спустя. На саммите 2019 в Париже Украину представлял новоизбранный президент Владимир Зеленский. На саммите обсудили новую последовательность введения Минских соглашений и утвердили "формулу Штайнмайера" . Также президент Украины озвучил "красные линии" – невозможность федерализации и влияния на вектор развития Украины. Участники переговоров В состав участников нормандских саммитов входят главы государств и правительств, министры иностранных дел Украины, Германии, Франции и России, политические советники. Действующие участники нормандского формата – президенты Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Владимир Путин, федеральный канцлер Германии Олаф Шольц. Главы МИД – Дмитрий Кулеба (Украина), Жан-Ив Ле Дриан (Франция), Сергей Лавров (Россия), Анналена Бербок (Германия). Политическим советником Владимира Зеленского в нормандском формате является Андрей Ермак, советник от России – Дмитрий Козак, от Германии – Йенс Плетнер, от Франции – Эммануэль Бонн. Бывшие участники нормандских саммитов – Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Зигмар Габриэль, Франк-Вальтер Штайнмайер, Лоран Фабиус, Жан-Марк Эро, Хайко Маас, Вадим Пристайко, Павел Климкин. Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон поддержал участие США в переговорах в нормандском формате. Ранее сообщалось, что помощник госсекретаря США Карен Донфрид заявила, что Вашингтон пока не собирается присоединяться к нормандскому формату, однако намерены его поддерживать.