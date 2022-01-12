В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.
Подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, но также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%. Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров, пишет Обозреватель.
Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:
батон;
ржано-пшеничный хлеб;
гречаная крупа;
сахар-песок;
пшеничная мука высшего сорта;
макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);
пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);
подсолнечное масло;
куриные яйца категории С1;
мясо птицы (куриная тушка);
сливочное масло жирностью 72,5%.
Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.
Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.
Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.
С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи.