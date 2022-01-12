В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Подорожание этих товаров должны не только заранее декларировать, но также запрещается устанавливать торговую наценку свыше 10%. Такая норма предусмотрена постановлением Кабинета министров, пишет Обозреватель.

Наценка теперь будет регулироваться на такие продукты:

батон;

ржано-пшеничный хлеб;

гречаная крупа;

сахар-песок;

пшеничная мука высшего сорта;

макаронные изделия украинского производства (вермишель из муки высшего сорта);

пастеризованное молоко жирностью 2,5% (в пленке);

подсолнечное масло;

куриные яйца категории С1;

мясо птицы (куриная тушка);

сливочное масло жирностью 72,5%.

Кроме того, Кабинет министров обязал ежедневно проверять цены на социально важные продукты, лекарства, а также бензин. В этот список вошло куда больше товаров, чем в уже существующий список госрегулирования.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.

Средние цены на продукты питания в декабре 2021 года по сравнению с декабрем прошлого года выросли 13,3%. Это выше общей инфляции, которая составила 10,0%.

С 1 декабря в Украине изменились цены на продукты – больше всего подорожали фрукты и овощи.