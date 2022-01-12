8 января правоохранители задержали 45-летнего наркоторговца. Злоумышленник распространял амфетамин в Винницкой области. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на пресс-службу полиции Винницкой области. Полиция несколько месяцев документировала преступления. Полицейский под прикрытием покупал у злоумышленника наркотики. Он продавал их по месту жительства. Задержали мужчину "на горячем" — после очередной продажи психотропного средства. В доме наркоторговца провели обыски. У него нашли и изъяли амфетамин, электронные весы, шприцы, боевые патроны. Вещественные доказательства направили на экспертизу. Мужчине грозит до 10 лет заключения с конфискацией имущества. Напомним, правоохранители задержали полицейского Чугуевского райуправления в Харьковской области, сбывавшего задержанным наркотики в помещениях суда и следственного изолятора. Правоохранителю грозит лишение свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.