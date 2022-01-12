Более 80 организаций по проверке фактов призвали YouTube лучше бороться с дезинформацией, предлагая помощь в развенчании ложных заявлений.

Главе YouTube направили открытое письмо — эксперты просят видеохостинг принять эффективные меры против дезинформации и сделать это вместе с мировыми независимыми беспристрастными организациями по проверке фактов, пишет techxplore.

Также специалисты призывают платформу убедиться, что ее алгоритм рекомендаций активно не распространяет дезинформацию среди пользователей. YouTube напомнили, что видео с ложной информацией появились на платформе и так и не были удалены админами, особенно в неанглоязычных странах.

Представители YouTube говорят, что много лет пытаются добиться уменьшения количества дезинформации, к примеру, блокируя его.

Закон «о налоге на Google» полностью вступил в силу 1 января. Документ, напомним, вводит европейские нормы и обязывает международные интернет-компании платить 20% налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине.

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