Звездная пара Катя Осадчая и Юрий Горбунов наслаждаются райским отдыхом на берегу океана – вместе с 4-летним сыном Иваном они расслабляются на острове Пхукет в Таиланде. Активный малыш требует много внимания и родители вовсю развлекают его – да, семейство освоило доску для сапсерфинга, а заодно и устроило веселую фотосессию. Красочными фото Катя и Юра поделились на своих страницах в Instagram. Многодетная мама выбрала розовый купальник-бандо и в очередной раз увлекла своими подтянутыми формами. Горбунов с сыном надели шорты и футболки, чтобы не сгореть на жарком солнце. Они учились балансировать на доске и грести веслом, не забывая дурачиться и делать забавные кадры. Да, Иван смешно держался для равновесия за попы родителей. "Еще немного солнца и активного отдыха, с Иваном перепробовали уже все развлечения", – поделилась Осадчая.

Катя Осадчая с сыном Иваном освоили сап доску в Таиланде (фото: instagram.com/kosadcha) Ее муж оставил важный совет для наследника. "Главное в жизни, сын, держать во всем баланс!" – поделился мудростью Юрий.

Горбунов научил старшего сына держать баланс на доске (фото: instagram.com/gorbunovyuriy) Пользователи стали комментировать атмосферные фото звездной семьи. Классные, положительные фото! Так отец сбросил с сапа? Хорошего отдыха Замечательные! Мамочка троих детей, Браво, фигурка супер Круто у вас Иван самый серьезный член семьи Такие хорошенькие. Приятно смотреть! Классная семья! Вы как всегда непревзойденны Отличный отдых, молодцы! Красота какая! Кусочек лета и для нас Напомним, ранее Катя Осадча устроила парад купальников и увлекла роскошной фигурой на отдыхе в Таиланде.