Из-за короткого срока годности препаратов и нехватки складских помещений страны с низким уровнем дохода отказываются от жизненно важных вакцин против коронавируса. Уже отменили 100 миллионов доз, доставляемых в рамках глобальной инициативы Covax. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian. "Только в декабре было отклонено более 100 миллионов доз", — заявила директор отдела поставок агентства ООН ЮНИСЕФ Этлева Кадилли. По ее словам, основной причиной отказа стала поставка доз с коротким сроком хранения. Она подчеркнула, что страны также были вынуждены откладывать поставки, потому что они не в состоянии хранить их должным образом, ссылаясь на нехватку холодильников для вакцин. Данные ЮНИСЕФ о поставках и использовании доставленных вакцин показывают, что 681 млн. отгруженных доз в настоящее время не используются примерно в 90 странах с низким уровнем дохода по всему миру. Кроме того, более 30 стран, включая Демократическую Республику Конго и Нигерию, до сих пор использовали менее половины полученных доз. Напомним, гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 90 стран мира не достигли цели по вакцинации от COVID-19 40% населения. А 36 стран вакцинировали менее 10% населения.