Нынешнего главу российской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Бориса Грызлова могут назначить на должность посла России в Беларуси. В частности, белорусский МИД уже одобрил его кандидатуру. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на sputnik.by. Издание со ссылкой на информированный источник отмечает, что кандидатуру Грызлова согласовал МИД Беларуси. Других деталей не сообщается. Отметим, Грызлов является видным российским политическим деятелем. Являлся министром внутренних дел Российской Федерации (2001-2003), председателем Государственной думы РФ IV и V созывов (2003-2011), постоянным членом Совбеза РФ (декабрь 2011 – апрель 2016). С декабря 2015 года занимает должность полномочного представителя России в ТКГ по урегулированию ситуации в Донбассе. Ранее российские СМИ писали о том, что профильный комитет Государственной думы РФ одобрил кандидатуру Грызлова на должность российского посла в Беларуси. Предполагалось, что он мог занять новый пост до конца 2021 года.