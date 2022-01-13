Боевики трижды обстреляли позиции украинских военных на Донбассе 12 января. Один боец получил боевую травму.

Об этом сообщает пресс-центр Штаба ООС.

В сторону Причепиловки противник дважды открывал огонь из ручных и станковых противотанковых гранатометов.

В районе Новозвановки оккупанты обстреливали позиции украинских защитников из минометов 120-го калибра.

В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил боевое травмирование. Воин находится в лечебном заведении. Состояние его здоровья – удовлетворительное.

Также отмечается, что наши военные открывали ответный огонь, не применяя запрещенное «Минском» вооружение.

На Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен продать Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины. Одновременно с этим США захотели направить в Украину больше оружия.