На Донбассе погиб 28-летний Виктор Кучеренко – старший солдат 17-й Криворожской танковой бригады. Это была вторая ротация бойца, в феврале он уже должен был вернуться домой.

Как пишет Обозреватель, мужчина погиб 11 января во время обстрела под Попасной в Луганской области. В его родном селе говорят, что это большая трагедия как для семьи, так и для всех тех людей, которые его знали.

Мама Виктора раньше возглавляла местный сельский совет. Нынешняя староста Новолазаревки Раиса Сапожникова говорит, что Виктор был вторым сыном в семье от второго брака.

«У мамы от первого брака тоже есть сын. Вот они вдвоем с братом в 2016 году отправились на Донбасс, потому что хотели защищать Украину. В 2017-м вернулись. Виктор устроился шахтером, проработал несколько лет. А в 2020 году снова решил пойти на фронт», – рассказывает она.

Мама уговаривала Виктора не ехать на Донбасс снова, словно чувствовала беду. «Она говорила ему: ты уже там был, отвоевал, хватит. Но он никого не послушал, никому ничего не сказал и снова заключил контракт. Также не рассказывал и о том, где именно находится. Звонил и говорил родным, что все хорошо, чтобы они не волновались. И вот теперь такая беда», – продолжает староста.

Раиса Наумовна вспоминает, что Витек (так его называли в селе) после 5-го класса перешел учиться в гимназию в соседний поселок Казанков. Потом закончил СПТУ по специальности бухгалтер.

«Он был у меня на практике, когда я работала бухгалтером в сельсовете. Очень толковый и талантливый парень. У нас как раз была горячая пора: конец года, аудит. Все, что я просила его сделать, он тут же выполнял. Понимал меня с полуслова: ему не нужно было лишний раз объяснять или напоминать», – говорит староста.

В селе о Викторе говорят как о хорошем и очень веселом человеке – всегда улыбался, шутил, никогда ни с кем не конфликтовал. О семье тоже отзываются положительно. Его отчим хоть и болеет, но занимается пчеловодством, у семьи есть хозяйство.

На Донбассе начаты мероприятия недели боевой и мобилизационной готовности. Также отрабатываются вопросы доукомплектования воинских частей.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Берлин должен продать Киеву оборонительное вооружение. По его словам, Германия несет моральную ответственность за будущее Украины. Одновременно с этим США захотели направить в Украину больше оружия.

