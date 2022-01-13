Глава Чечни Рамзан Кадыров угрожает присоединить к Чечне часть земель Ингушетии, поскольку не считает местных жителей людьми.

Об этом сообщает российские СМИ.

Напомним, в 2018 году Рамзан Кадыров и Юнус-Бек Евкуров (глава Ингушетии на тот момент) подписали соглашение о передаче части ингушских земель Чечне, что вызвало протесты. В 2019 года власти начали разгонять мирные митинги.

«Дождь» отмечает, что в начале января 2021 года бывший глава управления по делам религии Ингушетии Яхья Хадзиев обнял главу Чечни на свадьбе потомка чеченского шейха Кунта-Хаджи Кишиева в Грозном, что вызвало возмущение тейпа Хадзиева. После этого бывший чиновник публично извинился.

10 января Кадыров обратился к «провокаторам», выступающим против передачи части ингушских земель Чечне, и пригрозил забрать другие территории.

«Обращаюсь сейчас к тем провокаторам: я у вас забрал земли, потому что не считаю вас за людей и мужчин. И другие села оставшиеся заберу, потому что вы не успокоитесь, пока я это не сделаю», ― сказал он.

Интересно, что после того, как Кадыров поставил ингушам ультиматум с требованиям предъявить ему обоснованные обвинения, издание «Грозный информ» опубликовало извинения Хадзиева перед главой Чечни.

«Большая просьба к ингушскому народу. Если я ваш враг, определите степень вины и наказание. Скажите, что вы хотите сделать со мной: избить, изгнать, убить. И в чем я провинился, обоснуйте, ― юридически, шариатски, по обычаям, не имеет значения», — заявлял Кадыров.

В случае необоснованных заявлений Кадыров пригрозил «спросить сполна». «Буду ждать три дня», ― сказал он.

Имран Алиев, блогер из Чечни, который в соцсетях активно критиковал режим Рамзана Кадырова, был убит во Франции.