Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, который в 2022 году будет возглавлять Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), свой первый визит на этом посту совершит в Украину. В частности, посетит Донбасс. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пресс-конференцию. "Я намерен нанести первый визит в качестве главы ОБСЕ в Украину. Безусловно, я приеду на восток страны, чтобы на месте увидеть, какая там ситуация", — отметил Рау. Напомним, ранее он заявлял, что угроза войны в Европе самая высокая за последние 30 лет. При этом он не упомянул Россию как источник этой угрозы. До этого миссия ОБСЕ жаловалась, что боевики продолжают глушить ее беспилотники на Донбассе.