Доктор Комаровский ответил на вопрос, следует ли принимать антибиотики при острых респираторных вирусных инфекциях. Об этом педиатр рассказал на своем YouTube канале. По словам Комаровского, вопрос об антибиотиках и вирусах — один из тех, который вызывает у него максимальное "нервование". "Обращаю ваше внимание: антибиотики, никакие, никогда, ни при каких обстоятельствах не действуют на вирусы", — заявил педиатр. Он утверждает, что любое лекарственное средство если не показано, то противопоказано. Это одно из главных медицинских преступлений "Нет никакой вирусной болезни, в протоколы лечения которых входят антибиотики", – добавил он. Комаровский также уточнил, что протоколы лечения вирусных инфекций – одно из главных медицинских преступлений. Они сопровождаются большим количеством аллергий, большим количеством микробов, которые устойчивы к большому количеству лекарств. Ошибочная теория гласит, что при борьбе с вирусной инфекцией организм ослаблен, что может привести к осложнениям, вызванным бактериями. Поэтому некоторые врачи пытаются предотвратить осложнения назначая антибиотики. Но этого делать нельзя. "Если мы назначаем антибиотик, то воспаление легких все равно возникает, но только из-за бактерий, уцелевших после антибиотика, который мы назначили. Более того существует сотни и тысячи исследований, доказывающих, что назначение антибиотиков при вирусных инфекциях не только не уменьшает, а в 4-10 раз увеличивает вероятность бактериальных осложнений», – говорит педиатр. Если врач при ОРВИ назначил антибиотик, меняйте врача. Ранее доктор Комаровский объяснил, какая боль в горле опасна и нужно ли с этим бежать к врачу. Также педиатр сообщил, какой популярный напиток нельзя давать детям, так как это чревато проблемами со здоровьем.