В Бородянке Киевской области начался пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.

«В Бородянке на складе недействующего ныне завода «Борекс», горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.

По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.

К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.

Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара, который вспыхнул помещении гостинично-ресторанного комплекса в селе Садовое Винницкого области.

Во время пожара в мастерской на территории Киево-Печерской лавры пострадали три человека.