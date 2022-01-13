В Бородянке Киевской области начался пожар в складском помещении с автомобильными шинами. Огонь охватил площадь в около 1000 квадратных метров.
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины.
«В Бородянке на складе недействующего ныне завода «Борекс», горят использованные автомобильные шины. Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров», — говорится в сообщении.
По информации ГСЧС, жертв и пострадавших нет. Ситуация контролируемая.
К тушению привлечены 27 человек и 7 единиц техники ГСЧС.
Один человек погиб, двое пострадали в результате пожара, который вспыхнул помещении гостинично-ресторанного комплекса в селе Садовое Винницкого области.
Во время пожара в мастерской на территории Киево-Печерской лавры пострадали три человека.