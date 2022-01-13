18 января в 01:51 по Киеву состоится второе зимнее полнолуние. Луна будет находиться в знаке Рака.

Считается, что фаза полнолуния является крайне неблагоприятным периодом, когда следует во всем быть осторожным, пишет Обозреватель.Чем опасно полнолуние в январе 2022 года

Первое полнолуние года известно как Волчья луна. Так его прозвали индейцы Северной Америки, которые заметили, что в середине зимы голодные волки в лесу воют сильнее обычного, пугая людей.

В само полнолуние, а также два дня до и после него многих могут переполнять эмоции. Возможны жалобы на самочувствие, слабость, сонливость и апатию.

Январское полнолуние опасно тем, что есть риск сделать или сказать лишнее, принять необдуманное решение, поэтому эмоции и мысли следует держать под особым контролем.

Полнолуние желательно провести в компании близких людей, однако стоит беречь себя и родных от излишней эмоциональности и резкости.

Благоприятны занятия творчеством, выполнение повседневных задач, работа по дому, процедуры по очистке организма.Что нельзя делать в полнолуние 18 января

Важные дела и начинания, решение серьезных финансовых вопросов лучше отложить на более благоприятный период. Также не стоит в полнолуние менять место работы, проводить денежные операции, отправляться в поездки.

Кроме того, неблагоприятны косметологические процедуры и плановые хирургические операции.

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