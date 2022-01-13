В канун Старого Нового года, 13 января, православные христиане отмечают Щедрый вечер или праздник Маланки.

Как передает НАРОДНАЯ ПРАВДА, в этот день принято петь щедривки. Обрядовые песни нужно распевать вечером, уже после захода солнца.

Хозяйки в этот день готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины. Этот день считался самым удачным для гаданий. Люди верили, что то, что нагадают на Василия, обязательно сбудется. Чаще всего именно сегодня девушки гадали на будущего жениха. Верующие отправлялись в церковь, чтобы помолиться Святому Василию, а затем собирались семьями на щедрым столом.

В этот день готовят особенный ужин со «щедрой» кутьей. Она должна быть особенно сладкой, а также ее заправляют молоком, или смальцем, или даже вином. Кроме того, сегодня поют щедривки и «водят Маланку»: парни веселят народ специальными шутками и песнями, а один из них – «Маланка» — переодевается в женскую одежду. Маланка: красивые щедривки и веселые поздравления

Щедровочка щедровала,

Под оконцем ночевала,

Чи баран, чи овца,

Подавайте блинца,

Не кусайте, не ломайте,

А по целому давайте.

Щедрый вечер, ой добрый вечер.

Не дашь мне ватрушки –

Получишь по макушке!

Не дашь пирога –

Уведу корову за рога.



Добрый вечер, щедрый вечер,

Добрым людям на здоровье.

Прилетел сокол,

Сел на оконце,

Кроил суконце.

А остаточки хозяевам на шапочки,

А обрезочки да на поясочки,

Здравствуйте, с праздником!

***

На новое вам лето,

На красное вам лето!

Куда конь хвостом —

Туда жито кустом.

Куда коза рогом —

Туда сено стогом.

Сколько осиночек,

Столько вам свиночек;

Сколько елок,

Столько и коровок;

Сколько свечек,

Столько и овечек.

Счастья вам, хозяин с хозяюшкой,

Большого здоровья,

С Новым годом.

***

Ты, хозяин, не томи,

Поскорее подари!

А как нынешний мороз

Не велит долго стоять,

Велит скоро подавать:

Либо из печи пироги,

Либо денег пятачок,

Либо щей горшок!

Подай тебе Бог

Полный двор животов!

И в конюшню коней,

В хлевушку телят,

В избушку ребят

И в подпечку котят!

Со всем родом!

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=cwWXEVePS2o&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=lrSCPINasrI&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=O_G3Ln2CUTg

https://www.youtube.com/watch?v=oZjQGNUWi20

