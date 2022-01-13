С 1 января учреждения здравоохранения, оказывающие стационарную медицинскую помощь, начали вести учет общего потребления антимикробных препаратов – всего 29 лекарственных средств.

Как сообщает Министерство здравоохранения, это позволит увидеть, сколько антибиотиков (и каких именно) назначают врачи пациентам в стационарных отделениях, и оценить оправданность таких назначений, обеспечить контроль за внутрибольничными инфекциями и уменьшить сроки пребывания пациентов на стационарном лечении.

В ведомстве также отметили, что в стране продолжается поэтапная подготовка к внедрению отпуска лекарственных средств по электронным рецептам. Как известно, с апреля 2022 года антибиотики будут продавать только по электронным рецептам.

Для получения препарата предусмотрен следующий алгоритм:

пациент обращается к своему врачу;

врач выписывает рецепт в электронной системе здравоохранения (ЕСОЗ);

также врач предоставляет пациенту номер рецепта и информацию о лекарственном средстве;

далее пациенту следует обратиться в аптечное учреждение, подключенное к ЕСОЗ, и сообщить номер рецепта;

фармацевт по этому номеру увидит, что именно назначил врач, и сможет выпустить лекарства.

«Это все – механизмы действенного контроля обращения и отпуска антибиотиков. Ведь неправильное и избыточное применение противомикробных препаратов (в том числе антибиотиков) приводит к развитию широкой резистентности – механизма, снижающего их эффективность. Бактерии становятся устойчивыми к некоторым лекарствам, и это постепенно осложняет или делает невозможным противодействие инфекциям. Сколько антимикробных препаратов употребляют украинцы точно неизвестно, однако есть анализ трендов. Согласно ему в 2020 году общий объем всех продаж и закупок таких препаратов превысил 6,4 млрд. грн. Это на 40% больше, чем в 2018 году. Выросли и объемы продаж таких препаратов в аптеках: с 3,26 млрд грн в 2018 году до 4,36 млрд грн – в 2020 году», — говорится в сообщении.

