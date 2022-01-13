На Старый Новый год украинцы щедруют и желают всем удачного и щедрого года.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые щедривки и поздравления.

https://www.youtube.com/watch?v=GD0qxIK4-Pw

Щедрый Вечер! Добрый вечер !

К счастью, на здоровье,

На Новый Год,

Чтобы уродилось лучше,

чем в прошлом году

Рожь, пшеница,

Всякий хлеб,

Конопля — по потолок,

Рубашка — по земле,

Лен — по колено,

Чтобы в вас крестных

Голова не болела,

Кукуруза — удивительно,

Ячмень — на пиво,

Пшеница — на каравай,

А ты, господин,

Обо всем этом хорошо заботься,

И сахарный свекла,

Чтобы был хороший первачок,

Чтобы корова отелилась,

Свинья славно поросилась,

Курица яйца пусть несет,

Пчелка меда принесет,

Пошли характера, хозяин, на все!

Желаю вам счастья,

Желаю вам мира,

В сердце — любви,

А в доме — добрая,

И чтобы не болела детвора!

Веселого нрава!

Чтобы не были ленивые!

Здоровье сглазить —

Нового вам Года!

В согласии жить!

И детишек растить!

Белокурых, брюнеток,

Веселых и оживленных!

Не бойтесь приятную

Эту иметь мрака,

Счастливого вам Нового года !!!

https://www.youtube.com/watch?v=ZZEMvVcf5-Q

https://www.youtube.com/watch?v=YxTjPnYuaDoПослали нас иметь в село щедрувати,

А отец ругался, чтобы я не медлила.

А мать говорила, чтобы Вы дали сала.

Выносите кныш, потому пущу в дом мышь!

Выносите колбасу, потому что дом разнесу!

Дайте еще и кишку — съем в уюта.

Дайте, дядя, пятака,

А Вы, тетя, деньги,

И будьте хороши!

https://www.youtube.com/watch?v=V0GUYVlBSPo

https://www.youtube.com/watch?v=WeXHMgP8Qik

Щедрик добрый,

Я не хуже,

Дайте блина,

Который больше!

Что щедрушка,

То пышка,

Что щедреник,

Так и вареник.Под скатертью сено, на убрусе свеча,

На весь дом пахнет свежая Паляничка.

На радость взрослым удовольствие малышей

Идет к нам в гости Щедрый Добрый вечер!

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