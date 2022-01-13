На Старый Новый год украинцы щедруют и желают всем удачного и щедрого года.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас красивые щедривки и поздравления.
https://www.youtube.com/watch?v=GD0qxIK4-Pw
Щедрый Вечер! Добрый вечер !
К счастью, на здоровье,
На Новый Год,
Чтобы уродилось лучше,
чем в прошлом году
Рожь, пшеница,
Всякий хлеб,
Конопля — по потолок,
Рубашка — по земле,
Лен — по колено,
Чтобы в вас крестных
Голова не болела,
Кукуруза — удивительно,
Ячмень — на пиво,
Пшеница — на каравай,
А ты, господин,
Обо всем этом хорошо заботься,
И сахарный свекла,
Чтобы был хороший первачок,
Чтобы корова отелилась,
Свинья славно поросилась,
Курица яйца пусть несет,
Пчелка меда принесет,
Пошли характера, хозяин, на все!
Желаю вам счастья,
Желаю вам мира,
В сердце — любви,
А в доме — добрая,
И чтобы не болела детвора!
Веселого нрава!
Чтобы не были ленивые!
Здоровье сглазить —
Нового вам Года!
В согласии жить!
И детишек растить!
Белокурых, брюнеток,
Веселых и оживленных!
Не бойтесь приятную
Эту иметь мрака,
Счастливого вам Нового года !!!
https://www.youtube.com/watch?v=ZZEMvVcf5-Q
https://www.youtube.com/watch?v=YxTjPnYuaDoПослали нас иметь в село щедрувати,
А отец ругался, чтобы я не медлила.
А мать говорила, чтобы Вы дали сала.
Выносите кныш, потому пущу в дом мышь!
Выносите колбасу, потому что дом разнесу!
Дайте еще и кишку — съем в уюта.
Дайте, дядя, пятака,
А Вы, тетя, деньги,
И будьте хороши!
https://www.youtube.com/watch?v=V0GUYVlBSPo
https://www.youtube.com/watch?v=WeXHMgP8Qik
Щедрик добрый,
Я не хуже,
Дайте блина,
Который больше!
Что щедрушка,
То пышка,
Что щедреник,
Так и вареник.Под скатертью сено, на убрусе свеча,
На весь дом пахнет свежая Паляничка.
На радость взрослым удовольствие малышей
Идет к нам в гости Щедрый Добрый вечер!
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