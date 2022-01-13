Шведские военные активизировали свою деятельность на острове Готланд в Балтийском море из-за напряженности между Россией и НАТО. С 13 января на сотро будут работать патрули для контроля обстановки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters. "Военные Швеции заявили в четверг, что они наращивают свою активность на острове Готланд в Балтийском море из-за роста напряженности между НАТО и Россией из-за Украины. Москва испугала Запад, сосредоточив войска у Украины, вызвав опасения, что она рассматривает возможность вторжения", — пишет издание . При этом СМИ уточняет, что Готланд, самый большой остров Швеции. Он имеет стратегическое значение, так как расположен примерно в 330 километрах от Калининграда, где расположена штаб-квартира Балтийского флота РФ. В 2019 году Швеция разместила на острове обновленную систему противоракетной обороны "земля-воздух". "С сегодняшнего дня у нас будут патрули, которые будут видны в определенных местах, в том числе в городе Висбю", – заявил представитель готландского полка Томас Ангшаммар. Напомним, отношения между Россией и НАТО сегодня находятся на критически низком уровне. Альянс якобы отвергает предложения по деэскалации. При этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что Швеция и Финляндия могут быстро присоединиться к Альянсу, так как эти страны соответствуют оборонным стандартам НАТО. По его словам, для этого необходимо политическое решение.