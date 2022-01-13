В аварии на кольцевой дороге Харькова 12 января погибли три человека, а также пострадали двое детей. Они сейчас находятся в больнице в тяжелом состоянии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета в Facebook. Тяжелые травмы в результате ДТП получили двое 3-летних детей — мальчик и девочка. Их родители погибли на месте аварии, а самих несовершеннолетних госпитализировали с многочисленными травмами. У мальчика диагностирована открытая черепно-мозговая травма, перелом основания черепа, перелом бедра. У девочки – переломы обоих бедер. В тот же день они сделали операции. Мальчику удалили селезёнку. "Это дети из харьковской семьи, они живут по ул. Натальи Ужвий. У них две бабушки, дежурящие сейчас в больнице скорой и неотложной медицинской помощи, им разрешено там находиться. Есть также дедушка, тетя. Я так понимаю, что над детьми будет оформляться опека со стороны бабушек", — подчеркнула заместитель Харьковского городского головы Светлана Горбунова-Рубан. Напомним, правоохранители начали уголовное производство по факту ДТП в Харьковской области, где погибли три человека.