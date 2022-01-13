Американская компания SpaceX 13 января запустила в космос украинский спутник «Сич-2-30».

Ракета со спутником стартовала с базы Космических сил США, расположенной на мысе Канаверал. Спутник на орбиту выводит ракета Falcon 9 в рамках миссии Transporter-3.

«Сич-2-30» весит 180 кг и стоит почти $100 000 000. Запуск обошелся почти в $2 000 000. Срок активного существования составляет не менее 5 лет. Правительственный спутник ориентирован на получение цифровых изображений Земли в видимом и ИК диапазонах длин электромагнитных волн. «Сич-2-30» также будет использоваться для наблюдения за ионосферой.

https://www.youtube.com/watch?v=mFBeuSAvhUQ&t=4501s

Как отмечается в материале ВВС, для Украины запуск спутника может ознаменовать первый шаг по выходу из кризиса космической отрасли. Его могут использовать не только для важных гражданских задач, как мониторинг состояния окружающей среды или чрезвычайных ситуаций, но и наблюдения за перемещением войск.

Успех может дать зеленый свет для запуска целой группы спутников, которые помогут украинской экономике расти, а украинским военным наблюдать за противником.Космическое забвение

Десять лет космическая отрасль Украины была в кризисе. Последний свой спутник – Сич-2 – страна отправила на орбиту в августе 2011 года с помощью ракеты-носителя Днепр-1, который тогда производили на Южномаше с привлечением российских компаний.

Запуск прошел на базе в Оренбургской области России. Уже в декабре 2012 года связь со спутником была потеряна.

Позже выяснилось, что проблема возникла из-за элемента питания российского производства. Таким образом Сич-2 проработал лишь чуть больше года из пяти, которые ожидали разработчики.

С тех пор у Украины больше не было спутников на орбите.

После начала войны на Донбассе 2014 сотрудничество с Россией в аэрокосмической сфере прекратилось, одновременно украинская аэрокосмическая промышленность осталась без ряда российских компонентов, важных для производства спутников. Также под контролем России в Евпатории оказался Центр управления и испытания космических средств вместе с оборудованием, которое использовалось для управления спутником Сич-2.

Позором и судебными процессами завершилась история с разработкой телекоммуникационного спутника «Либідь», на который Украина взяла у Канады кредит в 292 млн долларов. Украинцы так и не увидели этого спутника в работе.

В 2014 и 2017 годах запускали только малые исследовательские наноспутники PolyITAN (весом 1-2 кг), разработанные учеными Киевского политехнического института.Какой спутник запускают сейчас

Как сообщает Государственное космическое агентство, разработку спутника Сич-2-30 начали в 2017 году на «Конструкторського бюро»Південне» ім. М. К. Янгеля». На этом предприятии в Днепре его и конструировали, тестировали, и подготовили к пуску. Часть компонентов изготовили на «Южмаше».

Спутник сначала назывался Сич-2-1, поскольку был модифицированной версией Сич-2, который был запущен в 2011 году. Переименовали спутник в Сич-2-30, поскольку президент Зеленский поручил запустить его в год празднования 30-летия независимости.

В комментарии главный конструктор и начальник проектно-конструкторского бюро космических аппаратов «Конструкторського бюро»Південне» Константин Билоусов, руководивший разработкой спутника, рассказывает, что хотя Сич-2-30 является прямым преемником Сич-2, между ними есть отличия.

«Это прямой наследник, модернизированная версия Сич-2. Но некачественные компоненты заменили качественными, доработали программное обеспечение. Мы считаем, что в Сич-2-30 будет более длительный срок существования. Он будет запущен другой ракетой на низшую орбиту (ракетой SpaceX на орбиту) на высоте 526 км, это придаст качеству изображению», — объясняет конструктор.

«Конструкторського бюро»Південне» решило вопрос замещения российских элементов, ранее использовавшихся для спутников.

«В ЕС и Корее купили служебные системы — системы связи и датчики. Химическую батарею мы купили во Франции, у известной фирмы, которая обеспечивает необходимое качество. Но купленных компонентов меньше, чем те, которые разработаны в Украине», — говорит Белоусов.

Новые приборы, их проработка увеличило срок работ, но, по мнению конструктора, подготовили спутник довольно быстро.

«Активно этот спутник создавался примерно три года. Мы сделали так быстро, как было возможно. А финальные испытания и отработки провели за последний месяц – это очень быстро», – отмечает Белоусов.

Расходы на производство спутника, по словам конструктора, достигли 120-130 млн. грн.

Однако это примерно цифры, ведь курс доллара колебался в 2017-2021 годах. К тому же, не все средства выделены из государственного бюджета.

Запуск с помощью ракеты SpaceX обойдется еще в 1,99 млн долларов. По словам Константина Белоусова, ценовое предложение и срок реализации, предложенные американской компанией, были лучшими.

«Была идея запустить спутник в 2021 году. Ни один другой провайдер в столь сжатые сроки запуск не обеспечивал. А SpaceX был готов запускать в декабре 2021 года, хотя по техническим причинам пуск пришлось перенести на январь. Но все равно здесь и цена лучшая», — говорит он.Зачем нужен этот спутник?

В Государственном космическом агентстве сообщили, что спутник будет выполнять, прежде всего, гражданские задания.

Речь идет о мониторинге использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, помощи в ликвидации последствий стихийных бедствий и цифровизации экономики.

«Сич-2-30 предназначен для съемки поверхности земли с пространственным разделением 7 метров в широкой полосе обзора – более 36 км», — сообщают в Госкосмосе.

Это означает, что любой объект, более 7 метров, будет заметен на снимках, а одновременно спутник получает изображение с дистанции в 36 км.

«Спутник может использоваться для поиска источников чрезвычайных ситуаций, наблюдения за состоянием лесного хозяйства. С помощью этого спутника можно фиксировать пожары, вырубку лесов, разливы нефти, загрязненность рек, урожай зерновых», – рассказывает Константин Белоусов.

По его словам, спутник предоставляет не только оптическую информацию, с его помощью можно проводить научные исследования ионосферы.

Несмотря на то, что Сичь-2-30 имеет гражданское значение, он позволит получать качественные данные, необходимые для обороны Украины. В Госкосмосе говорят об информации о «создании инженерных сооружений, перемещении военной техники и кораблей».

«У него большая полоса обзора, за один проход он может дать информацию о полосе более 36 км. А это, по сути, может быть линия разграничения с обеих сторон», — объясняет Константин Белоусов.

Он отмечает, что получение информации такого характера не является основной задачей Сичь-2-30. Украине нужно разработать более современные спутники, предусматривающие проект государственной космической программы на 2021-2025 годы.Как это будет работать

Первые изображения Сич — 2-30 должны быть отправлены через несколько часов после запуска.

«После запуска спутник Сич 2-30 будет интегрирован в Copernicus – программу Европейского союза по наблюдению Земли. Изображения со спутника Украина будет получать ежедневно», – отмечают в космическом агентстве.

Изображения будут поступать в Центр управления полетами, который после потери соответствующего центра в Евпатории в 2021 году разместили вблизи города Дунаевцы Хмельницкой области. Здесь с советских времен расположен Центр приема и обработки специальной информации, принимающий данные по космическим аппаратам.

«Это главное учреждение. Оно обеспечивает эксплуатацию технической системы — выдачу команд управления, расчет орбиты, планирование съемок. Здесь создали заново элемент наземного управления, позволяющий получить информацию со спутника, управлять всей разработкой. Там есть наземные станции, которые обеспечивают радиосвязь с спутником, а также программно-технические средства, производящие планирование работы спутника и обеспечивающие выдачу информации», — рассказывает Белоусов.

Государственные учреждения будут получать изображения со спутника бесплатно в течение суток, в некоторых случаях съемка будет срочной.

Помешать получать изображения могут только облака.

«Если есть облака между спутником и Землей, ни один спутник (оптический. — Ред.) — украинский или другой — не сможет получить изображение. Они не могут работать в облачную погоду, равно как телескопы, работающие с Земли и наблюдающие за звездами, потому что облака закрывают обзор. Это физическое явление, которое никто не может обойти», – объясняет Белоусов.

Но, по его словам, в этой ситуации поможет то, что в Украине лишь примерно 80 из 365 дней в году облачные, и большая территория Украины, где постоянно меняется погода.

Инженеры и конструкторы «Конструкторського бюро «Південне» после вывода спутника на орбиту должны настроить его.

«Будем поддерживать аппарат дистанционно, получать необходимую информацию, изучать ее и давать рекомендации. Мы поддерживаем наши изделия в течение всего срока существования», — рассказывает Белоусов.

Разработчики рассчитывают, что спутник будет работать не менее трех лет.

«Три года – самая плохая продолжительность, которая может быть на всей его орбите. Если будет высокая солнечная активность, то не спутник выйдет из строя, но по баллистическим причинам он может начать снижаться и сгореть в верхних слоях атмосферы. Но я считаю, что этого не будет, это самый плохой сценарий. Сич-2-30 может работать и 5 лет, и больше», — убежден Белоусов.Дальше – больше. Спутники для нужд армии

Сич — 2-30 станет первым собственным спутником Украины на орбите. К 2025 году Госкосмос хочет развернуть еще 7.

«Запуск спутника – часть космической программы, ее первый шаг. К 2025 году Украина планирует развернуть на орбите группировки украинских спутников – еще 6 аппаратов высокой пространственной разрозненности (1 метр) и один – сверхвысокой (0,5 метра). В общей сложности спутников будет 8» , – рассказывают в Госкосмосе.

Планируется расширять применение этих спутников именно в сферах безопасности и обороны, в частности для целей ВСУ.

Для того, чтобы реализовать эти планы, в Госкосмосе ожидают одобрения научно-технической космической программы на 2021-2025 годы. Соответствующий законопроект сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Эта государственная программа предусматривает не только запуск спутников, но и разработку ракетной техники, изготовление составляющих ракет-носителей «Антарес» и «Вега», развертывание командно-измерительной станции телеметрической информации на украинской антарктической станции Вернадской.Украина может вернуться в клуб космических держав?

Украинский эксперт по аэрокосмической сфере, эксрадник главы Государственного космического агентства Андрей Колесник считает, что запуск Сич-2-30 может стать первым шагом для вывода космической отрасли Украины из кризиса.

«Этот шаг не может переломить тенденцию, но продемонстрирует, что мы сегодня способны вернуться в клуб космических государств», — считает он.

Спутник уже стал вкладом в развитие космической индустрии страны, потому что люди, работавшие над ним, получили навыки, а привлеченные предприятия и учреждения обновили оборудование.

«Запуск дает возможность Украине обновить навыки самостоятельного управления спутниками. Мы снова получим опытный персонал, который умеет управлять спутником, поскольку за 10 лет часть специалистов, которые это умели, ушла, а новые, которые не умеют, пришли», — объясняет Колесник.

В то же время, он отмечает, что спутниковое направление космической индустрии требует новых заказов и конструкторских решений.

«Сич-2-30 использует технологии, которые были еще 15 лет назад. Ценность в том, что он будет давать обзорное изображение. В будущем нужны спутники с лучшими техническими характеристиками, позволяющими различать те или иные объекты на местности, которые нужны нашим военным», — говорит Колесник.

По его мнению, спутники с высокой пространственной разрозненностью (1 метр) и сверхвысокой (0,5 метра), разработку которых предполагает проект государственной космической программы, будут иметь большее значение для военных, чем Сич-2-30.

«Сич-2-30 может дать информацию о том, что на каком-то ограниченном клочке земли появилось что-то новое, а это может быть и военный лагерь, и скопление техники, и военная колонна, но он не сможет давать детализированные снимки о том, что именно находится в этой колонне или скоплении техники», — объясняет эксперт.

В то же время, технологические возможности Украины в разработке спутников со сверхвысокой разрозненностью (разрешением) ограничены.

«Что касается спутника со сверхвысокой разрозненностью – у нас пока еще нет специального оборудования, чтобы ее достичь», — объясняет Андрей Колесник.

Так же, в случае необходимости избежать барьеров для наблюдения в виде облаков, нужно разрабатывать спутники с радарной технологией, а не оптической, которую представляет Сич-2-30. Они позволят наблюдать и ночью, и при облачной погоде

«С радарной технологией у нас хуже — нет специалистов и оборудования, но думаю, если мы приступим к спутниковой программе, то постепенно сможем перейти к созданию радарных спутников», — говорит эксперт.

Андрей Колесник отмечает, что государства, создающие спутниковые группировки, пытаются комбинировать радарные и оптические спутники. Но радарные стоят подороже.

«По разрозненности радарные спутники уступают оптическому. Только в последние годы на Западе разработали технологии, которые позволили приблизиться к уровню оптических, но никто с нами не будет делиться такими технологиями, нужно рассчитывать на собственные силы. Но для этого нужны годы подготовки специалистов и большие финансы», — заключает он.