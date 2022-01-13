После трагической "смерти" спутника "Сич-2" в 2012, уже сегодня, в 17:25 Украина возвращается к исследованию космоса с обновленной версией аппарата "Сич-2-30". Однако для начала разберем все подробности. Об истории спутников "Сич" – в материале РБК-Украина. Онлайн-трансляция запуска телескопа: Жизнь спутника "Січ-2" была тяжелой и короткой

3 февраля 2010 года правительство Украины поручило Государственному космическому агентству обеспечить подготовку и эксплуатацию спутника "Січ-2". Проверка аппарата была успешной и быстрой, в связи с чем было принято решение назначить дату запуска на апрель того же года. Впрочем, из-за недостаточного финансирования старт операции приходилось неоднократно переносить: с апреля на октябрь, с октября на декабрь, а затем и на июнь 2011 года.

В конце концов, запуск "Січ-2" состоялся уже 17 августа с площадки, расположенной на территории Оренбургской области России. Ракетоносителем выступил украинский "Днепр", успешно выведший спутник на орбиту.

Уже на 9 сутки полета – 25 августа, была выполнена первая съемка поверхности нашей планеты.

Спустя менее 16 месяцев эксплуатации, 12 декабря 2012 года — связь с "Січ-2" неожиданно оборвалась. Комиссия в свое время отметила, что спутник не имеет возможности продолжить свою миссию из-за потери электроснабжения. Новое – это хорошо забытое старое?

Активная разработка обновленной модели предыдущего спутника, которая получила название "Січ 2-30", началась уже в 2015 году под руководством конструкторского бюро "Южное".

Еще в начале февраля 2020 президент Владимир Зеленский поставил задачу вывести на орбиту аппарат до конца 2021 года, по случаю 30-летия независимости Украины.

Как отметил бывший министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Урусский, применение спутника решает ряд вопросов как экономических, так и силовых.

"Наличие подобных космических аппаратов не только будет способствовать решению широкого спектра задач, как в интересах экономики, так и силовых структур, но и позволит сэкономить бюджетные средства, которые тратятся на закупку услуг, предоставляемых подобными аппаратами за рубежом", — отметил бывший министр.

Впрочем, поспешные заявления бывшего министра несколько возмутили Государственное космическое агентство, поскольку они ставили под угрозу завершение работ по спутнику. В Госкосмосе отметили, что работы по строительству аппарата, хотя и были выполнены на 85%, впрочем, уровень готовности наземного центра управления оценивался лишь в 45%.

Уже 4 марта стало известно, что американская компания Маска SpaceX согласилась отправить в космос спутник Украины за 1 млн. долларов.

Предварительно начало миссии было назначено на 1 декабря 2021 года.

Уже 25 октября 2021 года Международный союз электросвязи предоставил спутнику собственную орбиту и частоту, что со своей стороны позволяет Украине осуществлять надлежащую правовую защиту частот аппарата от возможных вредных радиопомех.

Фото: Сечь-2-30 (yuzhnoye.com)

В конце ноября стало известно о завершении испытаний аппарата и его транспортировке в США в ближайшее время. Тогда же глава Государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай отметил, что во время тестирования все системы спутника отвечали предъявленным требованиям. Уже во время пребывания "Січ-2-30" в США специалисты занялись его подготовкой к запуску и стыковкой с ракетоносителем Falcon 9.

21 декабря 2021 г. ДП КБ "Южное" и нидерландская компания Isilaunch подписали протокол о завершении интеграции "Сич-2-30" с ракетой. Вместе с тем, компания Маска объявила новую дату начала миссий – 13 января 2022 года.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022 Чем особенный "Січ-2-30" С общим весом в 170 килограммов аппарат будет получать цифровые изображения поверхности нашей Земли. Как и объяснялось, это важно как для обороны страны, так и для ее экономических отраслей. Работа спутника рассчитана не менее чем на 5 лет, впрочем, фактическое существование аппарата будет зависеть от баллистических характеристик, в том числе и высоты орбиты.

Фото: Сечь-2-30 (yuzhnoye.com) Во время интервью для "Радио Свобода", главный конструктор космических аппаратов, комплексов и систем КБ "Южное" Константин Билоусов отметил, что аппарат в определенной степени даже позволит предотвращать незаконную деятельность на территории Украины. "Мы можем снимать, например, карпатские леса, искать там места незаконных вырубок, можем изучать процессы загрязнения рек и морей, производить картографические измерения", — отметил Белоусов. Как будет проходить полет Запуск ракетоносителя Falcon 9 состоится уже в 17.25 с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида.

Targeting путешествие SpaceX's тридцатый смазанный ридэзером mission, Transporter-3, tomorrow, 13 января. — SpaceX (@SpaceX) 12 января 2022 Спутник отсоединится от разгонного блока уже на высоте 500 километров через 1 час и 23 минуты (в 18:48 по киевскому времени) после запуска ракетоносителя. Уже в 20:15 аппарат пролетит над территорией Украины и установит связь с наземной инфраструктурой. Кадры, которые будет делать "Січ-2-30", будут обрабатываться в Полесском нацуниверситете, расположенном в Житомире.

Фото: инфографика запуска ракетоносителя Falcon 9 (SpaceX)