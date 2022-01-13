Инфляционные риски в Украине усиливаются. Помимо высоких мировых цен на продовольствие, негативное влияние на инфляцию окажут цены на энергоносители и рекордный за десятилетия рост цен производителей промышленной продукции.

Об этом говорится в материале «РБК-Украина».

Отметим, инфляция в Украине по итогу 2021 года составила 10% при утвержденных в макропрогнозе 7,3%. Фактически это стало рекордным ростом потребительских цен с 2017 года, когда инфляция на конец года была 13,7% (декабрь к декабрю).

Продукты подорожали на 13,3%.

Больше всего поднялись цены на:

подсолнечное масло – 38,8%,

сахар – 28,3%,

яйца – 19%,

хлеб – 18,7%.

Подешевели лишь фрукты – на 10,2%. Алкогольная и табачная продукция выросла в цене без малого на 10%.

Эксперты констатируют, что оснований ожидать существенного снижения темпов инфляции сейчас нет. Данные мировых рынков говорят о сохранении тенденции довольно высоких инфляционных рисков именно на продовольствие. Учитывая, что продукты питания составляют почти половину потребительской корзины украинцев, инфляционный удар в новом году может быть довольно серьезным.

«Цена на продукты пойдет вверх на 10-20%, если судить по форвардным контрактам. Зерно, сахар, какао бобы – все идет вверх. Это даст эффект на все страны, которые импортируют инфляцию, а Украина в их числе», – пояснил изданию советник президента Украины Олег Устенко.

Яйца медленно, но уверено становятся деликатесом, ведь их цена уже достигла в среднем 45 гривен (десяток). За последний год цены выросли на 11,5%.

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.