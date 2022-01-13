Комиссия по вакцинации Германии (STIKO) одобрила бустерную вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Решение принято из-за резко возросшего числа случаев заражения штаммом "Омикрон". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт имени Роберта Коха. "Текущая ситуация с резко возросшим числом случаев SARS-CoV-2 из-за варианта "Омикрон" и опасениями последствий для системы здравоохранения в Германии делают необходимым расширение кампании вакцинации",- говорится в релизе. На этом фоне STIKO приняло решение рекомендовать повторную вакцинацию детей и подростков в возрасте от 12 до 17 лет от коронавируса. Третью дозу следует вводить не ранее, чем через три месяца после предварительной прививки. Напомним, в Германии второй день подряд регистрируют рекордное количество больных коронавирусом. В стране 13 января зафиксировали более 81 тысячи случаев заражения инфекцией – это самый высокий показатель с начала пандемии.