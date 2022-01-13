Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт призывает не связывать проблему «Северного потока-2» с конфликтом между Российской Федерацией и Украиной. Она считает это сугубо экономическим проектом.

Такое заявление она сделала в интервью RBB, пишет wtvbam.

«Нам не нужно втягивать это («Северный потока-2″, — ред.) в этот конфликт. Нам нужно решить этот конфликт через переговоры. И у нас сейчас есть такая возможность», — сказала Ламбрехт.

По ее словам, не стоит использовать для поиска решений «проекты, которые с этим совсем не связаны».

«Это не удастся», — резюмировала глава Минобороны Германии.

Группа расследователей Conflict Intelligence Team сообщила о переброске российских военных и техники из Сибири и Дальнего Востока в западные регионы России. Специалисты предполагают, что техника присоединится к силам, которые сосредоточены в Крыму и в регионах, граничащих с Украиной.

Российская Федерация перебрасывает военные вертолеты к границе с Украиной.