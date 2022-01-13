В Харьковском национальном университете имени В. Н. Каразина вспыхнул пожар. Студентов срочно эвакуировали из здания учебного заведения.

Как сообщает «Х**вий Харьков», на место приехало десять машин пожарных.

Дым окутал 5 этажей. Предварительно, пожар произошел на втором этаже в помещении актового зала.

Как рассказал в комментарии «Сегодня» спикер ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко, загорелось подсобное помещение возле актового зала, площадь пожара 30 кв.м. В помещении была мебель.

https://www.youtube.com/watch?v=eaG_qKN4XCM

