Новые лифты в надземных мостовых переходах над проспектом Любомира Гузара и Леся Курбаса — единственная возможность перейти дорогу для маломобильных граждан. При этом они не работают в холодное время. Об этом сообщают в Facebook-сообществе "Царь-пандус".

Лифты в надземных мостовых переходах не работают в мороз (фото: facebook.com/tsarpandus) Коммунальные службы подтвердили, что причина нерабочих лифтов – морозы. По их словам, согласно техническим характеристикам, данные лифты работают при температуре от +5 до +40 градусов. При этом они добавили, что заботятся о маломобильных группах населения, поэтому установили систему подогрева, позволяющую лифтам работать до -5.

Ответ коммунальщиков (фото: facebook.com/tsarpandus) Правда, проблема в том, что в последние дни в Киеве температура воздуха опустилась до -15 градусов днем. Сегодня, 13 января, конечно, уже теплее, и на улице 3 градуса мороза. Заявление в коммунальные службы жители города написали еще в декабре 2021 года, когда тоже было холодно и лифты, установившиеся в 2020 году, не работали. В сообществе ЦАР-пандус отметили, что в прошлом месяце лифты не работали 7 дней. И они не понимают, неужели нет лифтов, работающих при больших минусовых температурах. Напомним, в метро Харькова в час пик обвалился потолок. Мы также писали о том, что в школе под Одессой ученицы на сломанную руку положили рыбу и отправили домой.