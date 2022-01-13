Заместитель Министра иностранных дел России Сергей Рябков не исключил возможность размещения российских военных на Кубе и в Венесуэле в случае провала переговоров по "гарантиям безопасности". Принятие решения дипломат связал с действиями США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Интерфакс". "Я не хочу ничего ни подтверждать, ни исключать", — цитирует агентство ответ Рябкова на соответствующий вопрос. Дипломат добавил, что решение о размещении российских военных на Кубе и Венесуэле зависит от действий США. По его словам, президент России Владимир Путин неоднократно высказывался по этой теме. К примеру, о возможности привлечения военно-морского флота РФ. Напомним, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США. Отметить, в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".