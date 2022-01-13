В компании «Нафтогаз Украины» рассказали, как потребители могут получить скидку на оплату.
В компании напомнили, что ежемесячно платежки формируются 10−12 числа.
Сумма для оплаты рассчитывается на основе данных о потреблении газа, которые передает оператор (облгаз). «Оплачивайте газ в личном кабинете на my.gas.ua или в чате GASUA до 15 числа и получайте скидку 1%. Ее вы сможете использовать во время следующего платежа», — уточняют в «Нафтогазе».
Онлайн за газ можно платить:
в личном кабинете my.gas.ua;
в чат-боте GASUA в Viber и Telegram;
на сайтах и мобильных приложениях банков;
посредством платежных систем (Portmone, LiqPay, EasyPay, iPay).
Оффлайн:
в банковских или почтовых отделениях;
в платежных терминалах самообслуживания.
С 1 января 2022 года изменится только часть коммунальных тарифов для населения. Остальные будут заморожены до конца отопительного сезона за счет дотаций из государственного и местного бюджетов, а также средств государственных компаний.
Как сообщалось ранее, начисления за жилищно-коммунальные услуги с учетом электроэнергии в октябре 2021 года составили 16,4 млрд грн. Размер платежки за коммуналку вырос за год на 49,0%.