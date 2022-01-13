В Одессе будут судить представителя Нацгвардии, который убил прохожего из-за татуировки.

Об этом сообщает пресс-служба Специальной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона.

В ночь на 18 июля прошлого года военнослужащий, находясь в Одессе, распивал спиртные напитки вместе со знакомым. В какой-то момент они разругались с прохожим, у которого была татуировка — «содержание которой выражало пренебрежение к правоохранителям».

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