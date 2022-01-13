Британского разведывательного агентства (MI5) заявило, что в парламент Соединенного Королевства проник тайный агент Китая. Он намеревался вмешаться в политику страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC. По данным ведомства, Китайский агент Кристин Чинг Куи Ли установила связи с действующими и будущими членами парламента Коммунистической партии Китая (КПК). Затем агент делала пожертвования в Фонд политиков. При этом все финансирование поступало от иностранных граждан в Китае и Гонконге. В MI5 заявили, что все, с кем связывалась Ли, должны "помнить о ее принадлежности" и ее "заданиях по продвижению повестки дня УПК". Член парламента от консерваторов и бывший лидер партии сэр Иэн Дункан Смит заявил, что предупреждение об агенте спикер разослал всем членам парламента по электронной почте. Он сказал, что это "вопрос серьезной озабоченности", призвал депортировать Ли и потребовал, чтобы правительство сделало заявление в Палате представителей.