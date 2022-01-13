В Украине стремительно продолжает дорожать свинина. В частности, средние цены на нее существенно выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Об этом свидетельствуют данные Минфина. Сколько стоит мясо Так, в декабре килограмм свиного ошейка можно было купить за 147,98 грн. Однако его стоимость составляет 153,60 грн. Также цена выросла и на свиной подчеревок, а именно со 107,77 грн/кг до 115,95 грн/кг. Шашлык из свинины в декабре стоил 142,02 грн/кг, сейчас его цена составляет 148,49 грн/кг. Кроме того, меньше чем на гривну подорожала грудинка, цена на сегодняшний день 105,28 грн. Свиную лопатку можно купить за 111,69 грн/кг, в то время как в декабре она стоила 110,55 грн. Однако килограмм свиных ребер подешевел со 109,86 грн до 103,65 грн. Какое мясо самое полезное В частности, все мясо условно делят на белое и красное. Белое мясо – это домашняя птица, кролик, рыба и другие морепродукты. А красное мясо – это баранина, говядина и свинина. Эксперты считают, что красное мясо менее полезно, чем белое. Все потому, что там много насыщенных жиров и холестерина, провоцирующего увеличение веса. К тому же, употребление красного мяса в больших количествах может приводить к развитию рака. Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили об опасном мясе, в котором нашли сальмонеллу. Также мы писали о продуктах, убивающих печень.