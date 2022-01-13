В фисташках, которые завезли в Украину из Турции через Болгарию, обнаружили афлатоксины. Производителем опасного продукта является компания Alagozler Gida Paz. San. Ve Tic Ith Ihr Turz. Ltd. Sti.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Госпотребслужбы во Львовской области.

Получателем товара стало ООО «ОКЕАН КОМПАНИТРЕЙ», зарегистрированная по адресу: город Киев, улица Мира, 3.

«В Главное управление Госпотребслужбы во Львовской области поступило информационное сообщение Системы быстрого реагирования пищевых продуктов и кормов (RASFF) от 23 декабря 2021 № 2021.7114 относительно выявления афлатоксинов (В1 = 15,7. Общее количество = 19,9 мкг/кг…)», – говорится в сообщении.

Украинцев просят в случае обнаружения этой продукции сообщать об этом по телефону: (032) 2526929, или же можно обратиться в территориальные управления.Афлатоксины — органические соединения, смертельно опасные микотоксины, относящиеся к классу поликетидов. Являются биологическими контаминантами. Продуцирующие токсины микроскопические грибы нескольких видов рода аспергилл, которые растут на зернах, семенах и плодах растений с высоким содержанием масла (например, арахис). Из всех биологически производимых ядов афлатоксины являются самыми сильными гепатоканцерогенами из обнаруженных на сегодняшний день. Устойчивы к тепловой обработке продукта. При попадании в организм высокой дозы яда смерть наступает в течение нескольких суток из-за необратимых поражений печени, при попадании низкой дозы развивается хронический афлатоксикоз, характеризующийся подавлением иммунной системы, повреждением ДНК, активацией онкогенов.

Яйца медленно, но уверено становятся деликатесом, ведь их цена уже достигла в среднем 45 гривен (десяток). За последний год цены выросли на 11,5%.

В Украине расширили список продуктов, цены на которые регулирует государство. В него, кроме хлеба, внесли также сахар, гречку, подсолнечное масло, макароны.

Украинцы в праздничные новогодние и рождественские периоды выбрасывают продукты на сумму от 470 млн до 1 млрд гривен. Причина — необдуманное потребление — мы покупаем и готовим больше, чем можем съесть.